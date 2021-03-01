تحذير شديد اللهجة من جامعة الدول العربية

لاحظت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تكرار التجاوزات القانونية المتعلقة باستخدام شعار واسم جامعة الدول العربية من قبل جهات لا تمت لها بصلة، وذلك رغم تكرار التحذيرات السابقة في هذا الصدد، وهو ما يترتب عليه إساءة إلى صورة جامعة الدول العربية، وضرر كبير يلحق بالأفراد الذين يتعاملون مع هذه الجهات دون معرفة بحقيقتها ومدى مصداقيتها، وهو ما يتطلب إنهاء الوضع غير القانوني الذي يشمل 15 جهة ومؤسسة وفقا لما تم حصره حتى الآن.

وحيث تكررت هذه الصرفات المسيئة للأمانة العامة وللمواطنين، ستقوم الأمانة العامة باللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المخالفة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة المقر وكذلك النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها وأختامها. (النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها وأختامها https://bit.ly/2NT18s0 ) وذلك لوضع حد لمحاولات النصب من قبل بعض الجهات التي لا تمت للأمانة العامة بصلة وتدعي إصدار شهادات أو جوائز بالتعاون مع الجامعة أو بالنيابة عنها.

وتحذر الأمانة العامة في هذا الصدد، أية جهة من استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية في مراسلاتها ومواقعها الالكترونية، أو أعمال الدعاية الخاصة بها، أو استخدام علم جامعة الدول العربية في مقراتها، دون الحصول على إذن كتابي من الأمانة العامة،

كما تحذر الأمانة العامة أية جهة من إصدار شهادات دراسية أو فخرية أو توزيع جوائز تحمل اسم أو شعار جامعة الدول العربية، أو تدعي أنها صادرة عن أو بالتعاون مع الأمانة العامة دون وجود بروتوكول تعاون رسمي موثق بين الجانبين،

وتحذر الأمانة العامة كذلك، من التعامل مع أية جهات تدعي جمع تبرعات أو مبالغ مالية بالنيابة عنها لأي غرض، وتؤكد الأمانة العامة أنها لا تجمع التبرعات ولا تنيب أية جهات أخرى عنها في هذا الأمر.

وتؤكد الأمانة العامة أن الجهات التي تتعاون مع الجامعة العربية هي فقط تلك التي يتم ذكرها نصا عبر الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة العامة.

وتنوه الأمانة العامة في هذا الصدد بعدم اختصاصها في تأسيس منظمات واتحادات ومؤسسات المجتمع المدني أو اعتمادها.

وتهيب الأمانة العامة بالمواطنين عدم التعامل مع أية جهات تدعي تبعيتها للجامعة العربية أو تصدر جوائز وشهادات باسمها، كما تهيب بهم ضرورة الإبلاغ عن أية جهات تدعي تبعيتها للأمانة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عبر العنوان التالي: [email protected]​

وفيما يلي قائمة بأسماء بعض المؤسسات والمنظمات والاتحادات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن (تحدّث دوريا). (قائمة المنظمات المخالفة https://bit.ly/2MEtSV8 )