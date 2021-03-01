أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد في قضية "التنصت".
ووفقًا لموقع "يورو نيوز"، يصبح ساركوزي بذلك ثاني رئيس فرنسي يتم محاكمته وإدانته في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس جاك شيراك.
وأصدرت رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس، كريستين مي، قرارها اليوم، بإدانة الرئيس السابق في جرائم الفساد واستغلال النفوذ المتهم بها.
وفي 8 ديسمبر، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن ساركوزي، البالغ من العمر 66 عامًا، لمدة 4 سنوات، اثنتان منهما نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد "تضرر".
ومهما كان قرار المحكمة، سيكون قرارا تاريخيا، بعد أكثر من تسع سنوات على الحكم على جاك شيراك بالسجن لمدة عامين في قضية وظائف وهمية بمدينة باريس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا.. إدانة الرئيس الأسبق ساركوزي بتهم فساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.