أخبار اليمن : شجرة تزرع في اليمن.. لها 10 فوائد للشعر والبشرة

شجرة تزرع في اليمن.. لها 10 فوائد للشعر والبشرةيستخرج اللبان الذكر من شجرة "البوسويلية" وهي وشجيرة صغيرة لها زهرة بيضاء ويتم الحصول على اللبان من لحاء الشجرة الذي يخرج في صورة مادة لزجة صمغية على هيئة قطرات بيضاء متصلبة، له عدد من الاستخدامات العلاجية في الطب البديل. حيث تنمو هذه الشجرة بكثرة في جنوب شبه الجزيرة العربية وبالذات في محافظتي المهرة وحضرموت شرقي اليمن.

ومؤخرًا كشفت الأبحاث عن فوائدة الكبيرة للبشرة والشعر، ونستعرض لكم في التقرير التالي فوائد اللبان الذكر للبشرة والشعر، وفقًا لـ "Health benefits".

يحتوى اللبان الذكر على الكولاجين الطبيعي بنسبة كبيرة، فضلًا عن العناصر والمغذيات الأخرى التي تعود بالفائدة على البشرة وكذلك الشعر، وهو ما جعله عنصر أساسي في الكثير من مستحضرات التجميل التي تعتمد على المواد الطبيعية، وذلك بعد التأكد من فوائده الجامة ونتائجه المذهله، ومن أبرزها ما يلي:أولًا فوائد اللبان الدكر للبشرة:

1-ترطيب البشرة

يمكن أن يعمل ماء اللبان الزهري كمنعم للبشرة إذا تم استخدامه ظاهريًا، حيث يمكن أن يترك الاستخدام المنتظم لهذا البلسم الطبيعي البشرة ناعمة وسلسه، دون زيادة في إفراز الدهون التي تسبب الكثير من مشكلات البشرة.

2- الحد من الندبات

البشرة الخالية من الشوائب هي حلم للكثيرين، يمكن أن يساعد اللبان في تلاشي حب الشباب وعلامات الجراحة وعلامات التمدد وأنواع أخرى من الندبات من الجلد، وذلك عن طريق طحنه واستخدامه كقناع للوجه بعد وضع الإضافات الأخرى، أو تطبيق منقوعه على الوجه بعد غسله.

3- تجديد الجلد

يمكن أن يقلل اللبان من التجاعيد والخطوط الدقيقة عن طريق تجديد خلايا الجلد الصحية، وتقشير الخلايا الأخرى الميتة التي تتراكم على البشرة التي تجعل البشرة تبدو أكبر.

4- تقوية الأظافر

يمكن أن يؤدي وضع اللبان على أظافر الأصابع إلى تقوية الأظافر الضعيفة أو الهشة والحساسة.

5- مكافحة العدوى

يمكن استخدام اللبان باعتباره مطهّرًا لتنظيف الجروح الناتجة عن البثور إذا يساعد على اندمال تلك الجروح وتطهيرها ومنع حدوث العدوى، كما أنه يساعد على عدم ترك أي آثار في البشرة.

6- يعالج البثور

يمكن لتطبيق اللبان على الثآليل مرتين في اليوم لمدة أسبوعين أن يساعد في اختفائها وتقليل فرص انتشارها على مناطق أخرى من البشرة.

7- يعالج لدغات الحشرات

قطرة من زيت اللبان لها القدرة على تقليل التورم الناجم عن لدغات الحشرات، كما أنه يساعد في سرعة الشفاء.اقرأ أيضًا: 8 طرق منزلية لعلاج جفاف البشرة في فصل الشتاءثانيًا فوائد اللبان الدكر للشعرللبان الدكر عدد من الفوائد الأخرى للشعر، إذ يمكنه علاج الكثير من المشكلات المتعلقة بالشعر التالف، ومن أبرز تلك الفوائد ما يلي:

8-يعالج قشرة الرأس

يمكن لجميع الزيوت العطرية تقريبًا بما في ذلك اللبان أن توفر الراحة من قشرة الرأس إذا تم استخدامها بانتظام، عن طريق تطبيقها على الشعر كحمام زيت ثم غسل الشعر جيدَا، قد يحتاج الأمر مزيد من الوقت ولكن النتائج فعالة.

9- الحصول على شعر لامع

يمكن استخدام زيت اللبان فقط أو مزجه مع بعض الزيوت الأخرى للحصول على شعر صحي وقوي ولامع، إذا يغلف الشعر ويقلل من فرص حدوث التلف، ويمكن استخدامه كجل تصفيف والحصول على نتائج مذهلة.

10- يوقف تساقط الشعر

من المعروف أن زيت اللبان يجعل جذور الشعر أقوى ويحد من تساقط الشعر ويفسح المجال لشعر أكثر صحة. *المصدر/ الكونستلو

