فنلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين - فى مؤتمر صحفى - إن الحكومة ترى أنه من الضرورى تقليل التواصل بين المواطنين، حيث أن كل فرد لديه حاليًا فرصة للتأثير على الكيفية التى سينتهى بها موسما الربيع والصيف فى البلاد. وستسمح حالة الطوارئ للحكومة بمزيد من التشديدات مثل إغلاق المدارس والمطاعم والأماكن العامة وتقييد حركة المواطنين الداخلية وفرض حظر التجوال.

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