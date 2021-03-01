عاجل.. محكمة فرنسية تقرر سجن الرئيس الأسبق ساركوزى 3 سنوات بتهم فساد

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، بإدانة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، بتهم فساد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - قضت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، بإدانة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، بتهم فساد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل. وبحسب الأنباء، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسحن على الرئيس الفرنسى الأسبق، ساركوزى، لمدة 3 سنوات، منها عامين مع إيقاف التنفيذ.

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