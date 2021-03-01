جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر إن "الأمير نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع مستقلا السيارة قبل أن يمشى بدون مساعدة - وأنه فى حالة معنوية جيدة". ولا يُعتقد أن مرض فيليب مرتبط بفيروس كورونا، ولم يتم التعامل مع حالته لدى وصوله باعتبارها حالة طارئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل الأمير فيليب لمستشفى آخر بعد تعرضه لاضطراب فى القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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