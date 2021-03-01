العراق يسجل 3.599 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 699 ألفًا و88 حالة، فيما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 13 ألفًا و428 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3708 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء إلى 639 ألفًا و639 حالة.