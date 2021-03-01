الجامعة العربية تناقش قضايا المنطقة الساخنة.. اليوم

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
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ومن المقرر أن يتم خلال أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع جدول الأعمال تمهيدا لرفعه إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري المقرر انعقادها بعد غد الأربعاء.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود من أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي .
ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام .
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