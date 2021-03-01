تونس والبنك الدولي يبحثان سبل دعم الجهود لتوفير لقاح كوفيد-19

بحث وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الاثنين، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشل، سبل دفع التعاون مع تونس في مجال إنجاز مختلف مراحل الاستراتيجية الوطنية للتطعيم ضد كوفيد -19، وخاصة فيما يتعلق بدعم جهود الدولة التونسية لتوفير اللقاحات ضد هذا الوباء في أقرب وقت.
كما تطرق الجانبان - بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية - وبحضور الممثل المقيم بمكتب البنك الدولي بتونس توني فيرهايجن، إلى برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي في مجال النهوض بالمنظومة الصحية في تونس بما يحقق الأهداف المرسومة لضمان التغطية الصحية الشاملة.
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