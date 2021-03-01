أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، تدفق عدد كبير من اللاجئين القادمين من إثيوبيا إلى شرق البلاد، حسبما أفادت به شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، نزوح 7000 لاجئ إثيوبي هربًا من العنف في تيجراي إلى مخيمات اللجوء في السودان.
وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي، مع استمرار القتال في الإقليم.
وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، إنه: "إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية".
وأضافت أنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نزوح 7000 لاجئ هربا من العنف في إثيوبيا إلى المخيمات في السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.