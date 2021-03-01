بسبب الحرب.. الأمم المتحدة تحذر: المجاعة والمرض يهددان أطفال اليمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن ثلثي السكان في اليمن في حاجة إلى الرعاية الصحية، التي هي في الواقع غير متوفرة لهم بسبب الحرب.

وقال جوتيريش في كلمة له خلال مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، إنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة اليمنية عسكريًا، مشددًا على ضرورة إقرار وقف كامل لإطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأضاف جوتيريش: "أطفال اليمن معرضون لأخطار صحية عدة وطفل يموت كل 10 دقائق بسبب النزاع أو المرض".

ولفت جوتيريش إلى أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته، واستدرك قائلًا إن "مساعدات دول جوار اليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية".

وتابع: "الوضع الإنساني في اليمن بالغ السوء والمنظمات الإغاثية اضطرت لوقف برامجها".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن اليمن بحاجة إلى أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة، كما أكد على ضرورة وقف عمليات إطلاق النار ومواصلة سير العملية السياسية.

وأضاف: "أي خفض للمساعدات لليمن ستكون عواقبه كارثية"، موضحًا أن "60 % من الشعب اليمني يحتاج إلى المساعدات بشكل فوري".

ودعا الأمين العام جميع أطراف الأزمة اليمنية على العمل مع المبعوث الخاص مارتن جريفيث للتوصل لحل سلمي للصراع القائم.