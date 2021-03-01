مستوطن يدهس أغنام فلسطيني.. وطلب غريب من الشرطة الإسرائيلية للمالك

دهس مستوطن إسرائيلي، اليوم الاثنين، قطيع من الأغنام التي يمتلكها أحد الفلسطينيين في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية.
ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، قال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة: إن المستوطن دهس الأغنام أثناء عبورها الشارع، موضحا أن القطيع يمكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة جدًا، قبل وصول السيارة.
وأوضح، أن الحادث أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية، بالإضافة للعديد من الإصابات بينها.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، التي حضرت للمنطقة، طالبت مالك المواشي، بإصلاح سيارة المستوطن.
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