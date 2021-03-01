قصر باكنجهام: نقل الأمير فيليب إلى مستشفى سانت بارثولوميو في لندن لإجراء فحوصات على القلب

أعلن قصر باكنجهام، اليوم /الاثنين/، أنه تم نقل الأمير فيليب دوق إدنبرة إلى مستشفى سانت بارثولوميو في لندن للخضوع لاختبارات وفحوصات على القلب.

وأوضح القصر، في بيان أوردته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - أن دوق إدنبرة غادر مستشفى الملك إدوارد السابع صباح اليوم ووصل إلى مستشفى سانت بارثولوميو حيث سيواصل الأطباء علاجه من عدوى، إلى جانب إجراء اختبارات وفحوصات لوجود مشكلة سابقة لديه في القلب إذ خضع الأمير فيليب لعملية جراحية أواخر عام 2011 لإصابته بانسداد في أحد شرايينه التاجية.

وأكد البيان أن دوق إدنبرة يشعر بالارتياح ويستجيب للعلاج، ولكن يُتوقع أن يظل في المستشفى حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل.

وتواجد الأمير في مستشفى الملك إدوارد السابع منذ مساء يوم 16 فبراير الماضي كإجراء وقائي لشعوره بالإعياء، ولم يكن مرضه مرتبطًا بفيروس كورونا المستجد.