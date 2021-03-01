رابط موقع ترقية وزارة التربية الوطنية الجزائرية tarkia gov dz

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عمر شويل - جدة دعن وزارة التربية الوطنية بالجزائر كل من المرشحين في مسابقة الترقية والمناصب العليا بالمصالح الغير ممركزة، إلي سحب استمارة المعلومات من خلال المنصة الرقمية لاستكمال المعلومات الخاصة بالترشيح، علما بأنه من المقرر غلق باب الترشيح يوم 4 مارس 2021، ووفقا لبيان الوزارة فإن عملية الترشيح خاصة بالمرشحين المسجلين في النظام الرقمي “ترقية” عند بعد وقد تم استحداثه.

موقع ترقية وزارة التربية الوطنية

فعلي المعنيين بالترشيح استخراج الاستمارة التي بها معلوماتهم، والتأكد من صحتها ومراجعتها جيدا، وفي حالة وجود خطأ بها يمكن تعديلها عبر النظام لكن قبل يوم الرابع من شهر مارس الجاري، وعملية الترشيح متاحة لكل من عمال القطاع المتاح لديهم المهارات والكفاءة علي 32 رتبة، ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي موقع ترقية وزارة التربية الوطنية ترقية الرسمي.

إنشاء حساب شخصي.

القيام بكتابة المعلومات الخاصة بالعامل.

بعد انشاء الحساب كمرحلة أولي، يتم حجز المعلومات الخاصة بالمرحلة الثانية.

ويجب التأكد من المعلومات المدخلة عبر الموقع.

وسوف تعرض له الوظائف المتوفرة عبر النظام.

يمكن التقديم عن بعد من خلال نظام رقمي “ترقية” .

كتابة المعلومات المطلوبة وهي (الحالة المدنية، والوضعية المهنية، الخبرات، المناصب التي يرغب بالترشح بها، المؤهلات الدراسية، الشهادات، المهارات الشخصية والعلمية) الإنجازات التربوية.

ويسمح للموظف طباعة استمارة المعلومات التي بها سيرته الذاتية، بعد إتمام إدخال المعلومات المطلوبة، علما بأنه سيتم معالجة طلبات الترشح.

ترقية موظفي وزارة التربية الوطنية

وأشار بيان وزارة التربية الجزائرية أن النظام الرقمي قد نم تطويره من أجل معالجة النواقص الاختلالات، والتيسير وتقديم الترشح في المناصب العليا لتعيين المستخدمين، مما له من أثر في تحسين أداء تلك المصالح، والخدمات المقدمة لما لها من مردود مهني جيد.