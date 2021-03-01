أهم المناطق السياحية في الاردن

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محمد سياف - ابو ظبي - تمتلك الأردن الكثير من المناطق السياحية والتي تعتبر من أجمل المناطق في العالم والتي تهتم بها وزارة السياحة وتشجعها باستمرار.

اهم المناطق السياحية في الاردن

سنقوم بذكر اجمل المناطق السياحية في الاردن حسب الأهمية:

البتراء

تعتبر البتراء إحدى عجائب الدنيا السبع والتي تستحق هذا اللقب بجدارة، والتي تتميز أنها مدينة من الصخر الوردي المنحوت بين الجبال وهي دليل على روعة فن البشر.

عمان

هي العاصمة الحديثة للأردن والتي لها ماضي عريق وتتطور تلك المدينة وتزدهر بسرعة وهي مدينة مرتفعة يمكنك أن تبدأ رحلتك السياحية منها وتتميز بمتاحفها الجميلة والمدرج الروماني.

البحر الميت

يتميز البحر الميت بجو يجعل السياحة تستمر صيفًا و شتاءً، وهي أخفض نقطة في البحر الميت مما يجعلها دافئة في كل الأوقات ,وتحصد النسبة الكبيرة من السياحة في الأردن لوجود البحر فيها.

وادي رم

تتميز سهول وادي رم بتربة حمراء تعطي المكان رونق مميز، وتنتشر الجمال في تلك المنطقة التي كان يسير فيها لورنس العرب وفيها وديان متعرجة يقوم السواح بالمبيت بخيم سياحية في الوادي.

البحر الأحمر ويسمى العقبة

يتميز البحر الحمر بمياه زرقاء نقية يتمتع بها السياح في الغوص والسباحة ويتميز بشواطئ خلابة وينتشر بها الشعب المرجانية التي تحتضن حياة بحرية لا مثيل لها.

جرش

وهي أحد المدن القديمة في الأردن يرجع تاريخها لحوالي 6500 سنة كانت قديماً متخفية تحت الرمال فيها أعمدة وشوارع وبوابات وتلال ومسارح ومعابد وأبراج أثرية لذلك لن يندم أي سائح يزورها.

أهمية السياحة في الأردن