زعيمة ميانمار السابقة تواجه تهمتين جديدتين بعد الانقلاب العسكرى

جدة - نرمين السيد - وجه قضاء ميانمار تهمتنين جديدتين، اليوم الإثنين، لزعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشى، وهما انتهاك قانون الاتصالات وخرق التدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك فى ظل تصاعد التوتر فى البلاد غداة أكثر أيام التظاهرات دموية منذ الانقلاب الذى شهدته ميانمار فى 1 فبراير الماضى.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن سو تشى، صاحبة جائزة نوبل السلام، أصبحت ملاحقة أيضًا بتهمة انتهاك قانون الاتصالات والتحريض على اضطرابات عامة، حسبما أوضحت المحامية ناى تو، بعد جلسة الاستماع التى حضرتها المتهمة عبر تقنية الفيديو. وتواجه سو تشى فى الأساس تهمتين، إحداهما امتلاك أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة فى مقر إقامتها، والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا، وهى الأسباب التى يعتبرها المراقبون الدوليون مبالغ فيها. وقال محامى زعيمة ميانمار، خين ماونج زاو، إن السلطات لم تسمح له بمقابلة موكلته بعد، لافتًا إلى أنه رأها اليوم عبر الفيديو لأول مرة منذ اعتقالها.

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