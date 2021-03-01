توتر بين الصين وتايوان بسبب الأناناس

جدة - نرمين السيد - نفت الصين اليوم الاثنين، اتهامات تايوان بأن حظر الأناناس من الجزيرة يتعلق بالسياسة، قائلة إن الأمر يتعلق بالأمن البيولوجى فقط، فى حرب كلامية متصاعدة زادت من التوترات القائمة.





وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الصين الحظر الأسبوع الماضى، وقالت إن "كائنات ضارة" يمكن أن تأتى مع الفاكهة، مما يهدد الزراعة فى الصين، فيما تقول تايوان بالمقابل إنه لا عيب فى أناناسها وإن بكين تستخدم الفاكهة كطريقة أخرى لإكراه الجزيرة. وقال مكتب شؤون تايوان فى الصين إن القرار "منطقى وضرورى تماما"، وإن الجمارك تتحمل مسؤولية منع الأمراض التى تنقلها النباتات من دخول البلاد. وقال إن "سلطات تايوان تعمدت تحريف القضايا الفنية وتفسيرها بشكل ضار، واغتنمت الفرصة لمهاجمة البر الرئيسى وتشويه سمعته". وتشتهر تايوان، الجزيرة شبه الاستوائية بزرعة فواكه مزدهرة تم تطويرها عندما كانت مستعمرة يابانية، وفى العام الماضى ذهب أكثر من 90% من تصدير الأناناس إلى الصين، فيما طلبت الحكومة من الشركات التايوانية إجراء عمليات شراء بالجملة والبحث عن أسواق تصدير بديلة.

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