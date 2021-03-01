جوتيرش: لا حل عسكريا فى اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار

جدة - نرمين السيد - عقد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات للدعوة إلى توفير تمويل فورى لجهود الإغاثة فى اليمن لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق.





وقال جوتيريش، خلال المؤتمر، إن "الوضع الإنسانى فى اليمن فى أسوأ حالاته"، مضيفا أن ثلثا السكان فى اليمن بحاجة لرعاية صحية غير متوفرة، ونحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة.

وتابع بأن، مساعدات دول جوار اليمن ساهمت فى تخفيف الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أن أى خفض للمساعدات ستكون عواقبه كارثية حيث أن اليمن بحاجة لزيادة المساعدات ودعمه إنسانيا.

كما أكد أنه لا حل عسكريا فى اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.