جوتيرش: لا حل عسكريا فى اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار

وقال جوتيريش، خلال المؤتمر، إن "الوضع الإنسانى فى اليمن فى أسوأ حالاته"، مضيفا أن ثلثا السكان فى اليمن بحاجة لرعاية صحية غير متوفرة، ونحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة.
وتابع بأن، مساعدات دول جوار اليمن ساهمت فى تخفيف الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أن أى خفض للمساعدات ستكون عواقبه كارثية حيث أن اليمن بحاجة لزيادة المساعدات ودعمه إنسانيا.
كما أكد أنه لا حل عسكريا فى اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
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