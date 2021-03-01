رئيس الوزراء اليمنى: الحوثيون حاولوا الإجهاز على الحكومة بهجوم مطار عدن

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الملك فى كلمته خلال مؤتمر المانحين برعاية الأمم المتحدة، أن الحوثيين يستهدفون المدنيين ومخيمات النازحين بالقصف فى مأرب، مؤكدا أنهم حاولوا الإجهاز على الحكومة بهجوم مطار عدن.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للسعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية لسنوات، قائلا إنها "خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد فى وقت حرج".

كما أكد التزام بلاده بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمستحقين، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية لن تسفر عن نتائج إلا بإصلاح الاقتصاد.