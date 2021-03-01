جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الملك فى كلمته خلال مؤتمر المانحين برعاية الأمم المتحدة، أن الحوثيين يستهدفون المدنيين ومخيمات النازحين بالقصف فى مأرب، مؤكدا أنهم حاولوا الإجهاز على الحكومة بهجوم مطار عدن.
وفيما يخص المساعدات الإنسانية، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للسعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية لسنوات، قائلا إنها "خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد فى وقت حرج".
كما أكد التزام بلاده بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمستحقين، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية لن تسفر عن نتائج إلا بإصلاح الاقتصاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء اليمنى: الحوثيون حاولوا الإجهاز على الحكومة بهجوم مطار عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.