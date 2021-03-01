عاجل.. مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة فوق حى سكنى بالصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت الهيئة، أن طائرة خفيفة تابعة لمديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة جيانغشى، سقطت اليوم الاثنين، على مبان سكنية فى مدينة جيان.
وأشارت الهيئة إلى أن الطائرة كانت تقل 5 من موظفى الأرصاد الجوية، قتلوا جميعهم نتيجة الحادث، الذى أسفر أيضا عن إصابة أحد السكان المحليين بجروح.
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