عاجل.. مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة فوق حى سكنى بالصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت الهيئة، أن طائرة خفيفة تابعة لمديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة جيانغشى، سقطت اليوم الاثنين، على مبان سكنية فى مدينة جيان.

وأشارت الهيئة إلى أن الطائرة كانت تقل 5 من موظفى الأرصاد الجوية، قتلوا جميعهم نتيجة الحادث، الذى أسفر أيضا عن إصابة أحد السكان المحليين بجروح.