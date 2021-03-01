بسبب سلالة كورونا المكتشفة حديثا بالبرازيل.. تباطؤ خريطة طريق رفع الإغلاق في بريطانيا جونسون

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه "واثق" من أن خارطة طريقه للخروج من الإغلاق لن تتباطأ - على الرغم من اكتشاف حالات السلالة البرازيلية لـ كورونا - كوفيد 19.

ودافع جونسون عن إجراءات الحجر الصحي الحكومية على الحدود، قائلًا إنها أدخلت "بأسرع ما يمكن"، قائلا: إن "الحكومة البريطانية تحركت بأسرع ما يمكن لإدخال إجراءات الحجر الصحي للفنادق - وأصر على أنها كانت "نظامًا صارمًا للغاية".

وأضاف رئيس الوزراء للصحفيين: "لدينا واحد من أقوى الأنظمة الحدودية في أي مكان في العالم لمنع الناس من القدوم إلى هذا البلد الذين قد يكون لديهم متغيرات مثيرة للقلق".

وتابع أن "جهودًا هائلة" جارية لمنع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

واستطرد جونسون: إذا نظرت إلى ما فعلناه في حالة البديل الجنوب أفريقي، فقد تم بذل جهد كبير هناك، والشيء نفسه يحدث الآن لاحتواء أي انتشار للمتغير البرازيلي".

وواصل "لم يكن هناك "سبب لعدم الاعتقاد بأن لقاحاتنا فعالة ضد هذه المتغيرات المثيرة للقلق في الوقت الحالي" و"لا تعتقد هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن هناك تهديدًا للجمهور الأوسع".