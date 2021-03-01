الرئيس الإسرائيلي لدى استقباله سفير الإمارات: والدي كان يحب ترجمة القرآن

قدم السفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد محمود آل خاجة، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإنه تم استقبال آل خاجة لدى وصوله إلى محل إقامة الرئيس الإسرائيلي بحفل استقبال موسيقي وسجادة حمراء.

وقال ريفلين لدى استقباله السفير الإماراتي: "هذا حفل مؤثر بالنسبة لي بصفتي رئيسًا لإسرائيل"، مضيفًا أن هذا الأمر مؤثر شخصيًا بالنسبة له حيث أحب والده اللغة العربية وترجمة القرآن إلى اللغة العبرية.

وتابع: "بلادنا لديها روح مشتركة. دولة صغيرة ملتزمة بتحويل الأرض القاحلة إلى حديقة مزدهرة رغم كل الصعاب".

وأوضح ريفلين أن العلاقات بين إسرائيل والإمارات تطورت بشكل ملحوظ خلال مدة طويلة، مضيفًا: "نعتقد أننا لو انتظرنا بصبر، فإن الوقت المناسب، الذي ستسنح لنا الفرصة خلاله بالمضي بعلاقاتنا وتعميق صداقتنا كان سيأتي".

من جانبه، قال السفير الإماراتي لدى تل أبيب، إن "كل خيار غير السلام سيعني الدمار والفقر"، مؤكدًا أنه سيبذل ما في وسعه لتوطيد الروابط والعلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وشدد آل خاجة على أن الاتفاق الإبراهيمي كان اتفاقا تاريخيا يعكس السلام على المنطقة بأسرها