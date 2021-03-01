فاوتشي: على الأميركيين تلقي أيا من اللقاحات الثلاثة المتاحة

واشنطن ـ رويترز: قال أنتوني فاوتشي كبير المسؤولين المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه لا يمانع تلقي تطعيم جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد19، والذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، مشجعا الأميركيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة التي نالت موافقة السلطات.

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