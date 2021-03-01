أخبار اليمن : الأرصاد يدعو المواطنين لتوخي الحذر خلال الساعات المقبلة

الأرصاد يدعو المواطنين لتوخي الحذر خلال الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته، أن الفرصة مهيأة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية يرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب والبيضاء.

وأشار إلى أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائم جزئياً إلى غائم أثناء النهار, فيما يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً وبارد نسبياً مع إمكانية تشكل الضباب أو الشابورة المائية أثناء الليل والصباح الباكر على المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز.

وذكر المركز أن الطقس في المناطق الساحلية، سيكون غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية، وطقس صحو إلى غائم جزئياً على السواحل الجنوبية والشرقية.

فيما يكون الطقس بالمناطق الصحراوية صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل تشكل خلايا من السحب المنخفضة على أجزاء من محافظات مأرب، الجوف وشبوة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال تصل سرعتها إلى 20 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

وحذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لاحتمالية تشكل الضباب أو الشابورة المائية.