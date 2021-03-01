مقتل 9 مدنيين بهجوم وسط مالى

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤولون، بحسب "روسيا اليوم"، أن مجموعتين مختلفتين من المهاجمين، الذين كانوا يستقلون عربات دفع رباعى ومسلحين بمدافع رشاشة، هاجمتا قرى جورى وسيميكاندا ودجامناتى، التى تقطنها عرقية دوجون فى إقليم موبتى الذى اجتاحه عنف المتشددين والعنف العرقى خلال سنوات القليلة الماضية.

وألقى مولاى جيندو، رئيس بلدية بانكاس القريبة من جورى وسيميكاندا، بالمسؤولية على المسلحين الذين قتلوا ثمانية أشخاص فى هجومين على موقع عسكرى وقاعدة لقوات الأمن يوم الخميس الماضى.

وتشن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" هجمات من حين لآخر على قوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين فى المنطقة كما تؤجج صراعا عرقيا بين مجتمعات زراعية مثل الدوجون ورعاة الماشية من عرقية فولانى.

وقال ياكوبا كاسوجى، نائب رئيس بلدية دوكومبو، القريبة من دجامناتى إن المهاجمين "أشعلوا حرائق وسرقوا الماشية".