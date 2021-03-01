السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دولار مساعدات لليمن لهذا العام

جدة - نرمين السيد - وقال الربيعة خلال كلمته بمؤتمر المانحين لليمن: إن "السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن" مضيفا أن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران تهدد مأرب التى تعتبر ملاذ النازحين. كما أعلن الربيعة عن تعهد السعودية بتقديم 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام فى اليمن.

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