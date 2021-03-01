بعد اختراق الشركة للسوق العالمية للقاحات.. أسترازينيكا تتخلص من حصتها في مودرنا

باعت شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا، حصتها في شركة مودرنا الأمريكية مقابل 1.2 مليار دولار تقريبًا بعد أن ارتفعت أسهم الشركة في أعقاب اختراق الشركة السوق العالمية للقاحات ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز، اليوم الإثنين.

ووفقًا لتقارير الصحف البريطانية، بعد الصفقة، تخلصت أسترازينيكا من حصة تبلغ 7.7 في المائة في شركة مودرنا التي كانت في وقت سابق أكبر مستثمر في الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.