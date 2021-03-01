بعد الحكم بسجنه بتهم فساد.. الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يقرر الاستئناف

أفادت وكالة الصحافة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي قرر الطعن على حكم الإدانة الصادر ضده في قضايا فساد، حسبما صرح محاميه.
وأدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد في قضية "التنصت".
وقالت كارلا بروني في منشور على إنستجرام إن "القتال مستمر'' بعد إدانة زوجها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفساد.
أصبح ساركوزي بذلك ثاني رئيس فرنسي يتم محاكمته وإدانته في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس جاك شيراك.
وأصدرت رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس، كريستين مي، قرارها اليوم، بإدانة الرئيس السابق في جرائم الفساد واستغلال النفوذ المتهم بها.
وفي 8 ديسمبر، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن ساركوزي، البالغ من العمر 66 عامًا، لمدة 4 سنوات، اثنتان منها نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد "تضرر".
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