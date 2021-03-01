بعد محاولة الانقلاب ضده.. رئيس وزراء أرمينيا يدعو لإجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، استعداده لإجراء انتخابات مبكرة إذا وافقت المعارضة على ذلك.

وقال باشينيان خلال تجمع لأنصاره في ميدان الجمهورية بالعاصمة يريفان: "علينا العمل على اعتماد دستور جديد من خلال استفتاء شعبي.. أرجح إمكانية الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ويواجه رئيس الوزراء الأرمني الكثير من الضغوط، منذ توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ مع أذربيجان، ووجهت له اتهامات بالخيانة، إلى أن طالب رئيس أركان الجيش بإقالة باشينيان، وهو ما اعتبره الأخير محاولة انقلاب.

وكان الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، رفض طلب باشينيان بإقالة رئيس أركان الجيش الأرمن يأونيك غاسباريان.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن سركيسيان رفض التوقيع على الأمر الصادر عن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، الذي طالب برفقة المجلس العسكري بإقالة باشينيان.

وقالت الرئاسة الأرمنية في بيان: "في إطار السلطة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس، أعاد مشروع إقالة رئيس الأركان الذي طرحه باشينيان".