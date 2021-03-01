أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ حمود الشهاري

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ حمود الشهاريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمود ملهي مرشد الشهاري، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني والتضحية في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة.

وتوجه الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، بخالص تعازيه ومواساته القلبية للشيخ عبدالملك حمود ملهي الشهاري وإخوانه وكافة آل الشهاري بالدائرة (85) ريف إب بهذا المصاب الأليم.

ونوه بمناقب الفقيد واسهاماته المشهودة تجاه الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة ونهجه الإنساني في إصلاح ذات البين.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون“.