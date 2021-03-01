أخبار اليمن : 158 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

158 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 158 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 158 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 158 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب شارع الخمسين والدريهمي والفازة، و38 خرقاً بقصف مدفعي و95 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات غارة لطائرة تجسسية على التحيتا وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 وحيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة.

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