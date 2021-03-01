جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن السلطات المعنية قررت تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداء من ليلة اليوم الاثنين، فى إطار الاجراءات الاحترازية من السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأكدت ليلى مشبال المديرة العامة لطيران العربية بالمغرب، أنه بعد قرار السلطات المغربية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وبلجيكا ابتداء من الليلة. وكان المغرب قد قام الاثنين الماضى بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى جنوب أفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة واستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التى قرر المغرب فى وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يعلق الرحلات الجوية مع إيطاليا وبلجيكا بسبب تحورات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.