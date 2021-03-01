بسبب كورونا.. الجزائر تمدد حظر التجوال لمدة 15 يوما

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن قرار التمديد يطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزى وزو، وجيجل، وسيدى بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والـمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان.

يذكر أن الجزائر كانت قد أغلقت منذ مارس الماضى، جميع حدودها البرية والبحرية والجوية وعلقت كافة رحلات الطيران بسبب وباء كورونا.