الصحة العالمية ترصد قفزة في إصابات كورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات بفيروس كورونا عالميًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن "الارتفاع الذي سجل الأسبوع الماضي في الإصابات بفيروس كورونا هو الأول منذ 7 أسابيع"، مضيفًا أن "الارتفاع الأخير في الإصابات بكورونا مخيب للآمال لكنه ليس مفاجئا"، وفقًا لقناة "العربية".

أكد جيبريسوس بدء حملة تطعيم ضخمة هذا الأسبوع بشحن لقاحات كورونا إلى 15 دولة، مشيرًا إلى أن "مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا تحتاج 3 مليارات دولار".

وحول إمكانية انتهاء جائحة كورونا هذا العام قال جيبريسوس: "من غير الواقعي الاعتقاد أن جائحة كورونا ستنتهي هذا العام".

أوضح مدير منظمة الصحة العالمية أنه سيتم تخصيص 237 مليون جرعة لـ 142 دولة مشاركة في مبادرة كوفاكس للقاحات.