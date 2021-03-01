الكويت تسجل ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قفزة جديدة تشهدها البلاد في حالات الإصابة اليومية بكورونا، إذ لم تتخط الإصابات على مدار اليومين الماضيين حاجز الألف حالة.

وقالت الصحة الكويتية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 192.031 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1085 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 946 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين 180,155 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة الكويتية، فإن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 10791 حالة، من بينها 157 حالة حرجة.