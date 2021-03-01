إطلاق نار في مدرسة بـ أركنساس

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين في نبأ عاجل منذ قليل بأنه تم الإبلاغ عن واقعة إطلاق نار في مدرسة أركنساس في اليوم الأول للتعلم الشخصي.

ووفقًا لمسؤولي المنطقة التعليمية، حسب ما نقلته محطة KLRT-TV المحلية، تم إغلاق جميع الفصول، بينما وصلت الشرطة إلى الموقع للسيطرة على الوضع.