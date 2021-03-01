دولة عربية جديدة تمنح لقاح سينوفارم الصيني تصريح الاستخدام الطارئ لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، منح لقاح فيروس كورونا "سينوفارم" الصيني تصريح الاستخدام الطارئ.

وحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن استخدام طارئ للقاح الصيني سينوفارم SINOPHARM.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه وزير الصحة اللبناني بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة العامة وحضره أعضاء اللجنة الأطباء عبد الرحمن البزري، مارون زغبي، روني الزعني، ثريا دمياطي وممثل الجامعة اللبنانية الدكتور نزيه ابو شاهين ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي.

وقالت الصحيفة إنه بموجب التصريح، بات تسويق سينوفارم متاحًا وفق الشروط المقررة.