تمديد إجراءات الحجر الصحي في الجزائر لمدة 15 يوما

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، تمديد إجراءات الحجر الصحي في الجزائر لمدة 15 يومًا ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وقالت الحكومة الجزائرية في بيان، إنه تم اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حيث تندرج هذه التدابير دائمًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، وفقًا لما نقلته صحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.
وأضاف البيان، أنه يمكن لحكام الولايات، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيًا أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
وفيما يخص التجمعات العامة، تم تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، ويتعلق الأمر، بحفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.
ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيّد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذلك ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
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