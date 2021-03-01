مسجون لن يدخل الزنزانة.. درب فساد ساركوزي بين فرنسا وليبيا وروسيا

أدين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، 66 عامًا، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وخيار الحبس في المنزل بسوار إلكتروني للعام الثالث.

اتهم الرئيس الفرنسي السابق في الفترة من 2007 إلى 2012، بإبرام "ميثاق فساد" مع محاميه وأحد كبار القضاة، وقال القضاة إن هناك "أدلة جدية" على التعاون بين الرجال الثلاثة لخرق القانون.

وكانت المحكمة استمعت إلى كيف أوعز ساركوزي لمحاميه تييري هيرزوج أن يعرض على القاضي وظيفة مريحة في كوت دازور مقابل معلومات عن تحقيق منفصل بشأن السياسي اليميني.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من غير المرجح أن يقضي ساركوزي يومًا في السجن، يمكن تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بشروط معينة، بما في ذلك ارتداء سوار إلكتروني، أو الحبس المنزلي المحدود، كما أن محاميه أعلن أنه سيستأنف على الحكم.

لكن الحكم سيبدد آمال ساركوزي في العودة إلى الحياة السياسية في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويكافح حزب الجمهورية اليميني الوسطي الذي يترأسه ساركوزي للتوصل إلى مرشح ذي مصداقية منذ أن تورط رئيس وزراء ساركوزي السابق فرانسوا فيون في فضيحة خلال السباق الرئاسي لعام 2017 ، مما فتح الطريق أمام إيمانويل ماكرون للفوز.

وقالت القاضية كريستين مي، رئيسة المحكمة، إن هناك أدلة جادة على "اتفاق فساد" بين ساركوزي وهيرزوج وكبير القضاة جيلبرت أزيبرت. وحُكم على هرتسوج وأزيبرت بأحكام مماثلة.

وأعلن الحكم وسط صمت صادم في محكمة باريس. غادر الرجال الثلاثة المبنى دون الإدلاء بأي تصريح.

وأصبحت القضية، التي تستند إلى التنصت على الهاتف، تعرف باسم "قضية البيسموث"؛ كان بول بيسموث هو الاسم "الحركي" الذي استخدمه الرئيس السابق بجهازي هاتف يستخدمان للتواصل مع هيرزوج.

وكان ساركوزي قد نفى مرارا الاتهامات بارتكاب مخالفات وقضى سنوات يحاول إسقاط التهم وإلغاء القضية. جادل هيرزوج بأن المحادثات المسجلة بينه وبين ساركوزي كانت مغطاة بامتياز محامي العميل ولا يمكن استخدامها كدليل. قبل محاكمته العام الماضي ، قال ساركوزي إنه يرحب بجلسة الاستماع كفرصة "لتنظيف اسمي".

وقال ساركوزي في مقابلة سابقة:"أنا مقاتل. ليس لدي نية أن أتهم بأشياء لم أفعلها. أن لست فاسدًا وما ألصق بي فضيحة ستبقى في التاريخ. الحقيقة ستظهر".

كيف سقط ساركوزي؟

بدأ المحققون الفرنسيون في مراقبة اتصالات ساركوزي في سبتمبر 2013 كجزء من تحقيق في مزاعم أنه تلقى تبرعًا غير قانوني وغير معلن بقيمة 50 مليون يورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية الناجحة لعام 2007.

ما سمعوه من المحادثات المسجلة وجه المحققين إلى اتجاه جديد وغير متوقع. وكشفوا عن أن الرئيس السابق وهيرزوج كانا يتواصلان "سرا" باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.

التقطت عمليات التنصت الإضافية على هذه الهواتف محادثات تشير إلى أن ساركوزي كان على اتصال مع أزيبرت، ثم عضو محكمة النقض - ​​أعلى محكمة في فرنسا - عبر هيرزوج لطلب معلومات سرية حول تحقيق منفصل حول ما إذا كان ساركوزي قد تلقى تبرعات من المريض. وريثة لوريال ليليان بيتينكور.

أُسقطت قضية بيتنكور في نهاية المطاف، ولكن بحلول ذلك الوقت، تم فتح تحقيق في الفساد واستغلال النفوذ فيما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية.

لطالما نفى ساركوزي بشدة ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات السابقة والحالية. وقد زعم سابقًا أن اتهامات البيسموث كانت "إهانة لذكائي". ومع ذلك، من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضية أخرى، "قضية بيجماليون"، حيث اتهم بالإفراط في الإنفاق على محاولته لإعادة انتخابه عام 2012.

كما يخضع للتحقيق بشأن مزاعم استغلال النفوذ و "غسل جريمة أو جنحة" تتعلق بأنشطة استشارية في روسيا.

واتهم أنصار ساركوزي القضاة الفرنسيين بجعل الرئيس السابق هدفا لحملة قانونية جائرة لا هوادة فيها.

أصبح أول رئيس سابق يمثل أمام المحكمة بتهم جنائية. تم اتهام سلفه جاك شيراك وإدانته، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بسبب وظائف مزيفة في سيتي هول عندما كان عمدة باريس - لكن تم تجنيبه التنفيذ بسبب اعتلال صحته.

في نهاية محاكمته التي استمرت أسبوعين العام الماضي، قال ساركوزي:"هذه القضية كانت بالنسبة لي درب الصليب. ولكن إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل ظهور الحقيقة، فأنا على استعداد لقبول ذلك ... ما زلت أثق في عدالة بلدنا ".

وقالت زوجة ساركوزي، كارلا بروني إن "القتال مستمر'' بعد إدانة زوجها بالفساد.