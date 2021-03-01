نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاقتراض من بيت التمويل الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الاقتراض من بيت التمويل الكويتي للوافدين يبحث عنها الكثير حيث أن بيت التمويل الكويتي هو واحداً من أهم البنوك التي تحتل مكانة كبيرة في التمويل للمواطنين حيث تتم كافة الإجراءات وفقاً للشريعة الإسلامية كما أنه يعتبر أول بنك إسلامي تم إنشاء داخل دولة الكويت من أجل الاقتراض وفقاً للشروط الإسلامية، وقد تم تأسيس البنك عام 1977 وأصبح في الوقت الراهن من أهم البنوك الإسلامية حول العالم، كما أنه يمتاز كونه أكبر ممول داخل السوق الكويتي كما أنه يقوم بتقديم الكثير من الخدمات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة.

شروط القرض من بيت التمويل الكويتي للوافدين

يعد بيت التمويل الكويتي من أهم البنوك التي يتم الاتجاه إليها عند الحاجة إلى القروض، حيث يتم صرف التموين إلى الوافدين وفقا للشريعة الإسلامية.لذلك يفضل الكثير التعامل معه، كذلك بالنسبة للبنك هناك بعض الشروط التي يقوم بتحديدها من أجل تموين المواطنين بالقروض ومن أهم هذه الشروط:

أن يتم تسديد قيمة القرض من قبل الوافد خلال فترة معينة يتم تحديدها بين العميل و بيت التمويل الكويتي وهي عبارة عن أقساط شهرية يتم دفعها بالتساوي.

أن يكون الشخص المتقدم للقرض لديه وظيفة ثابتة يتقاضى منها راتب ثابت لدفع الأقساط الشهرية.

يمتلك المتقدم للقرض إقامة سارية داخل دولة الكويت.

أن يكون المتقدم للقرض يعمل في أحد الوظائف داخل المؤسسات الرسمية التي يعترف بها داخل دولة الكويت.

أن يكون الموظف لديه مكافأة نهاية الخدمة تستطيع قيمتها أن تغطي قيمة القرض إذا حدث وانفصل عن الوظيفة.

يتم تموين الوافد بقرض تبلغ أعلى قيمة له 81 ألف دولار.

يتم منح القرض إلى الوافد بوجود ضامن له من المواطنين أصحاب الجنسية الكويتية.

شروط الحصول على التمويل الكويتي

إذا أراد مواطن الحصول على قرض من بيت التمويل الكويتي هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل استحقاقه لهذا القرض منها.

لا يستطيع الشخص المقترض تحقيق أي استفادة ما لم يتم تسديد الأقساط الشهرية بانتظام.

يتم تحديد المبلغ الذي يتم إعطائها للمقترض بناء على بعض الدراسات التي تقوم بعملها إدارة البنك حول الشخص المقترض من حيث أوضاعه المالية وأيضاً وفقاً لمدى احتياجاته لتغطية العجز النقدي.

كذلك يتوجب على البنك أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى يتابع عملية الصرف وكذلك استخدام العميل للتمويل حتى لا يتم صرف المبلغ في أمور مضرة.

لا يتقاضى البنك أي عمولات من أرباح المشروعات المتوسطة مقابل التمويل.