انت الان تتابع تفاصيل خبر السياحة العلاجية في الأردن وأهم مميزاتها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتميز المملكة الأردنية الهاشمية بوجود سياحة علاجية فيها وهي نادرة في بعض الدول ويلجأ بها السياح لعلاج أنفسهم من بعض الأمراض الجسدية وتحسين حالتهم النفسية بها.

أهم مناطق السياحة العلاجية في الأردن

سوف نذكر بعض مناطق السياحة العلاجية في الأردن التي تعتبر وجهة للسياح .

العقبة

تشتهر العقبة بالمياه المعدنية الكبريتية وتشتهر أيضًا بجوها الجاف الخالي من الرطوبة وتحتوي تربتها على رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض الكثيرة.

حمامات ماعين

وهي من أشهر مناطق السياحة العلاجية في الأردن جنوب العاصمة عمان التي يقاس ارتفاعها بـ 120 م عن سطح البحر وتتميز بالمياه الكبريتية والطمي موجود في العيون وله دور في شفاء الكثير من الأمراض في الجهاز الهضمي وأمراض العظام والأمراض الجلدية والجهاز التنفسي، تشتهر بمعالجتها لأمراض الروماتيزم المفصلي بطريقة الدفن في الرمال.

البحر الأحمر

أكدت الكثير من الأبحاث أن مياه البحر الحمر بالمحتوى الكيميائي ووجود شعب مرجانية أنها تساعد في الشفاء من مرض الصدفية، يوجد في تلك المنطقة رمال سوداء يستخدمها البعض للتخلص من بعض الأمراض الجلدية.

البحر الميت

يتميز البحر الميت بجو دافئ طيلة العام وتعتبر أشعة الشمس فيه غير ظاهرة وهوائها جاف مشبع بالأوكسجين، طينتها سوداء غنية بالأملاح والمعادن والبروم وتركيبة الأملاح فيها بعض الفوائد تساعد أيضًا على شفاء بعض الحالات الجلدية.

الحمة الأردنية

موقع الحمة شمال عمان بـ 100كم وهي مشهورة جداً وتم بناء منتجع وبعض العيادات التي توفر العديد من الخدمات لزوار تلك المنطقة، وهناك مركز لمن يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي ومركز للعلاج ىالجلدي وبعض الأمراض العصبية والمفاصل.

حمامات عفرا

تقع الحمامات في المنطقة الجنوبية من الأردن تتغذى بالمياه بأكثر من 15 مصدر وتتميز بالمياه الغنية المعادن المساعدة على الشفاء من العقم والدوالي وفقر الدم والروماتيزم.

المشافي في الأردن

تتميز المشافي في الردن بجودتها مما يجعلها وجهة للسفر بقصد العلاج من بعض الدول، تقدم الطبية الملكية خدمات عالية ومميزة على مستوى الشرق الوسط وهناك عدد جيد من المشافي الخاصة والعامة والتي تستقبل حالات كثيرة.

السياحة البيئية

وهي تصنف ضمن السياحة الطبيعية ويستمتع السائح من خلالها بالترويح عن نفسه عن طريق ركوب الخيل والجمال والمشي مع مرشدين للمساعدة.

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