توصية بفتح نوافذ وأبواب الفصول الدراسية

واشنطن ـ وكالات: قدمت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توصيات جديدة لتقليل انتشار فيروس كورونا في المدارس ودور الحضانة. وبحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية فإن أهم التوصيات تمثلت في فتح النوافذ والأبواب. واعتبرت أن مجرد فتح نافذة أو باب سوف يلعب دورا في زيادة تدفق الهواء الخارجي، الأمر الذي سوف يساعد في تقليل التركيز المحتمل لجزيئات فيروس كورونا في الهواء. ورأت مراكز السيطرة على الأمراض أنه كلما زاد عدد النوافذ التي من الممكن فتحها، كان الوضع أفضل.

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