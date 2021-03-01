البنتاجون: السعودية شريك استراتيجى وعلينا واجب دعمها والدفاع عن أمنها

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، إن "السعودية شريك استراتيجى وعلينا واجب دعمها والدفاع عن أمنها"، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد أكد فى وقت سابق مواصلة دعم السعودية فى الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران، كما أعلن عودة الدبلوماسية الأمريكية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترامب، حسب قوله.

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