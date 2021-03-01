العراق.. وزارة الصحة توصي بفرض حظر التجوال بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، أنها أوصت بفرض حظر تجوال في البلاد لمدة أسبوعين، بسبب ملاحظة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، سجلت البلاد 22 حالة وفاة و3599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وكان وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان برزنجي، أعلن في وقت سابق من اليوم أن معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بـ4 أضعاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالشهر السابق، أغلبها من النوع المتحور، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوضع لم يصل إلى مرحلة تستدعي اقتراح فرض حظر التجوال أو إغلاق المدارس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات بفيروس كورونا عالميًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن "الارتفاع الذي سجل الأسبوع الماضي في الإصابات بفيروس كورونا هو الأول منذ 7 أسابيع"، مضيفًا أن "الارتفاع الأخير في الإصابات بكورونا مخيب للآمال لكنه ليس مفاجئا"، وفقًا لقناة "العربية".

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