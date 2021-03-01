بعثة أمريكية تطير إلى السعودية لإعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية

أعلنت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في سفارتها في الرياض والقنصليات العامة في جدة والظهران.
ونواصل تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء، وفقا لـ بيان من السفارة أفاد بأنه بسبب هذه الاجراءات فان مواعيد التأشيرة محدودة للغاية وقابلة للتغيير.
وذكرت الأقسام القنصلية في البعثة إنها ستواصل إعطاء الأولوية لخدمات المواطنين الأمريكيين وتأشيرات الهجرة والطلاب وتأشيرات الطوارئ لغير المهاجرين.
ونصحت الأقسام القنصلية المتقدمين بجدولة المواعيد 'فقط عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة ولكن قبل الشراء النهائي للسفر.
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