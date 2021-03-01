خلال يوم.. لبنان يسجل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 حالة وفاة و1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 376,921 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4743 حالة وفاة، وفقًا لقناة "إم تي في" اللبنانية.

وبحسب بيانات الصحة اللبنانية، فإن عدد المصابين الذين يخضعون للرعاية المركزة بلغ عددهم 898 مصابًا، من بينهم 276 مصابًا على أجهزة التنفس الصناعي.