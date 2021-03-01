البيت الأبيض: بايدن يعمل على تحجيم دعم إيران للحوثيين في اليمن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعمل على تحجيم الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي في اليمن.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن ستواصل التشاور مع بلدان مجموعة 5+1 للتوصل إلى أفضل سبيل للمضي قدما بشأن إيران.

وحول رفض إيران العرض الأوروبي المقدم لها لإجراء مفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي قالت بساكي: "نشعر بخيبة أمل من رفض إيران الانخراط في الدبلوماسية".

وأضافت: "مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية مع إيران لتحقيق عودة مشتركة إلى الاتفاق النووي".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أمس، أن إيران لا تعتبر الوقت مناسبًا لعقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لم يطرأ أي تغيير على مواقف الولايات المتحدة وسلوكها حتى الآن"، موضحًا أن بايدن واصل "سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط".