في غارة أمريكية على سوريا.. البنتاجون: مقتل عنصر من ميليشيا مدعومة من إيران وإصابة اثنين

نفذ سلاح الجو الأمريكي غارات جوية على الأراضي السورية دون موافقة دمشق في 25 فبراير؛ بهدف تدمير منشأة تابعة للميليشيا العراقية المدعومة من إيران، والتي يُزعم أنها كانت مسؤولة عن هجمات سابقة على المنشآت الأمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن الضربة الأمريكية الأسبوع الماضي على المنشأة المفترضة للميليشيا "المدعومة من إيران" على الأراضي السورية بالقرب من الحدود مع العراق أدت إلى مقتل مقاتل وإصابة اثنين آخرين، لكنه أضاف أن الأرقام لا تزال جارية وقد تتغير في المستقبل.

ونُفذت الغارة الجوية ليلًا بين 25 و 26 فبراير في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق. وبحسب صور الأقمار الصناعية المقارنة المنشورة بعد الهجوم ، فقد تم تدمير حوالي 10 مبانٍ نتيجة الغارة.

تزعم واشنطن أن الغارة الجوية جاءت ردا على الهجمات الصاروخية على المنشآت الأمريكية في العراق من قبل الميليشيات المحلية، والتي تصر الولايات المتحدة على أنها مدعومة من إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الهجوم يرسل "رسالة لا لبس فيها" إلى طهران ، مفادها أن أفعالها المزعومة لن تمر دون رد.