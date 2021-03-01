من اليوم.. أردوغان يعلن بداية عودة تركيا للحياة الطبيعية بعد كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الإثنين، أنه اعتبارا من اليوم ستبدأ بلاده مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل منضبط بعد وباء فيروس كورونا.

وبحسب "أناضول"، قال "أردوغان"، إن قرارات تشديد أو تخفيف التدابير ستتخذ بحسب حالة التحسن أو التراجع (إزاء كورونا) في كل ولاية.

وأضاف "سيستمر حظر التجوال اليومي بين الساعة التاسعة مساء والخامسة فجرا في جميع أنحاء البلاد".

وزعم أردوغان أن تركيا بين أفضل 5 دول بالعالم في التلقيح ضد كورونا إثر تطعيمها 9 ملايين شخص.