البنتاجون: لا تغيير في العلاقة مع السعودية .. ولدينا التزامات تجاه الرياض

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها في إشارة إلى الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن باتجاه المملكة.
وبحسب صحيفة "الشرق" السعودية، أكد متحدث البنتاجون بمؤتمر المانحين لدعم اليمن أن البنتاجون لديه التزامات تجاه المملكة العربية السعودية.
أوضح:"ليس لدينا علم بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".
وبشأن الضربات على سوريا الأسبوع الماضي، قال المتحدث إن البنتاجون يعتقد أن عنصرا واحدا قتل وأصيب اثنان خلالها.
وأحال السؤال بشأن انفجار سفينة الشحن الإسرائيلية بخليج عمان إلى إسرائيل بصفتها مالكة السفينة.
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